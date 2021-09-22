Джонсон посоветовал французам "взять себя в руки"

Премьер-министр Британии Борис Джонсон попросил французов "взять себя в руки" и "дать мне передохнуть". Джонсон заявил в интервью телеканалу Sky News, что Великобритания, США и Австралия создали военное соглашение AUKUS как фундаментальный шаг к глобальной безопасности. Решение Австралии отказаться от контракта на постройку атомных подводных лодок с французской компанией Naval Group на 56 миллиардов евро премьер Великобритании не считает "попыткой кого-то вытеснить".

"Это три союзника-единомышленника, которые стоят плечом к плечу и создают новое партнерство для обмена технологиями. Это не что-то эксклюзивное. И это соглашение не враждебное Китаю", – заявил Джонсон.

Ранее Австралия и Франция договорились о продаже 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Соглашение называли "контрактом века", пишет РИА Новости.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал поступок Австралии "ударом в спину". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.