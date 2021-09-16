Франция за бортом: союзники за спиной Парижа создали AUKUS

Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия договорились о создании оборонного союза. Против кого он будет направлен, и какую международную реакцию спровоцировали новости о появлении нового альянса?

Тройственный союз США, Британии и Австралии – AUKUS, по первым буквам названия этих стран на английском, сразу же начал историю со скандала. С новыми партнерами Канберра будет строить подводные лодки. Хотя еще несколько лет назад заключила контракт с Парижем на целых 12 субмарин.

"Это очень смелый план, согласно которому количество запускаемых нами судостроительных программ выходит за рамки того, что сделала любая другая страна, включая Соединенные Штаты Америки, со времен Второй мировой войны", – заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.

Эти слова звучали на церемонии в 2019 году, когда премьер Австралии Скотт Моррисон подписывал соглашение с французскими корабелами на 66 миллиардов долларов – крупнейший оборонный контракт в истории страны и большой успех для Франции. Пятая Республика – один из ведущих в мире экспортеров вооружения.

"Я зол, так не поступают союзники. Это удар в спину, – констатировал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. – Это одностороннее, жестокое и непредсказуемое решение в духе того, что делал Дональд Трамп. Мы установили доверительные отношения с Австралией, однако нас предали".

За спиной Парижа, где уже задумались о том, чтобы потребовать компенсаций, Австралия переориентировалась быстро. С французами речь шла о постройке дизель-электрических субмарин. Новые же союзники предлагают поставки уже атомных подводных лодок – с ядерными реакторами, но без ядерного оружия.

"Я хочу предельно ясно сказать, что речь не идет о подводных лодках с ядерным вооружением. Это подводные лодки с обычным вооружением, которые работают на ядерных реакторах. Эта технология безопасна, она проверена временем в Соединенных Штатах и Великобритании", – подчеркивает 46-й президент США Джо Байден.

Однако переоснащение, говорят эксперты, это всего лишь вопрос времени.

"Это произойдет, наверное, в том случае, когда первая атомная подлодка поступит в состав военно-морских сил Австралии. И тогда мы узнаем, что неожиданно для всех Австралия станет ядерной державой", – предупреждает военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

На планы Австралии уже обратили внимание и в России. Москва рассчитывает, что Канберра продолжит сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Мы исходим из того, что Австралия, как неядерное государство, которое является добросовестным участником Договора о нераспространении ядерного оружия, будет соблюдать свои обязательства в его рамках, а также – по соглашению о гарантиях с МАГАТЭ и дополнительному протоколу к нему", – заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Цель, которую официально провозглашает новое партнерство – безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе. Против кого дружат, впрочем, тоже понятно.

"На мой взгляд, это объединение формируется с единственной целью: чтобы как-то уравновесить растущую мощь – как военную, так и экономическую – Китая в этом регионе", – оценивает военный обозреватель радиостанции "Вести ФМ" Михаил Ходаренок.

Только ядерные реакторы под боком у Пекина выглядят как сценарий Карибского кризиса, просто в другой точке планеты. Пекин уже призвал новых союзников и, прежде всего, США отказаться от мышления "холодной войны".

"Действия США и Великобритании по передаче технологий для строительства высокочувствительных атомных подводных лодок еще раз доказывают, что они используют ядерный экспорт как инструмент геополитических игр и применяют двойные стандарты. Это в высшей степени безответственный поступок", – уверен официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

У политиков и экспертов возникают вопросы к предсказуемости поведения США. И еще больше поводов для волнений появилось после того, как в ходе телемоста Джо Байден забыл как зовут австралийского премьера.

"Спасибо, Борис, – обратился Джо Байден к Джонсону. – Я также хочу поблагодарить того парня снизу. Спасибо большое, приятель, ценю это, господин премьер-министр".

Это, впрочем, показывает, кто в новой тройке главный и демонстрирует положение самой Австралии в этом Союзе – ей явно отводится вспомогательная роль.

"У американцев ядерная программа, связанная с ядерной триадой, находится под угрозой того, что она может прекратить свое существование. Три государственные верфи, которые есть сейчас у США, даже неспособны начать строительство этих подводных лодок, – добавляет редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. – А у Австралии есть мощности, на которых можно строить подлодки, и у Великобритании тоже есть, но не хватает денег. Поэтому создается кооператив из трех государств".

Зато у Франции, которая осталась за бортом, сейчас много вопросов и к США, и к Великобритании. Это все-таки союзники по НАТО. В Париже все отчетливее слышны призывы выйти из Североатлантического альянса, как это уже было при генерале де Голле. Тогда Пятая Республика покинула военные структуры блока. А теперь об этом говорит даже президент Эммануэль Макрон, которого давно тревожат растущие амбиции Вашингтона.