Франция припомнила Британии ее политику постоянного оппортунизма

16 сентября Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности – AUKUS.

В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует построить несколько атомных подлодок. В рамках этого же соглашения она намерена обзавестись сверхзвуковыми ракетами. В итоге Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Францией стоимостью более 50 миллиардов евро.

Это решение вызвало возмущение в правительстве Франции. В результате Париж объявил о немедленном отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии, но не отозвал своего посла из Великобритании.

Как заявил глава МИД Франции, в последнем случае необходимости нет. "Мы знаем их политику постоянного оппортунизма", – сказал министр, отметив, что, на его взгляд, "в этой истории у Великобритании роль пятого колеса", сообщает ТАСС.

16 сентября официальный представитель МИД Россия Мария Захарова напомнила Парижу о соглашении по строительству десантных кораблей-вертолетоносцев "Мистраль". Соответствующий контракт (а его стоимость превышала миллиард евро) был заключен между Парижем и Москвой в 2010 году, но в 2015 году французская сторона расторгла его в одностороннем порядке. "Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?" – говорилось в ее сообщении.

Реакцию Франции высмеяли в Германии, напомнив, что два года назад в тендере на строительство этих самых подлодок для Австралии французская компания обошла немецкую. И, как считают в Берлине – победили нечестно.