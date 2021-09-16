Франция и Китай раскритиковали партнерство США, Британии и Австралии

В среду вечером премьер Великобритании, президент США и премьер-министр Австралии объявили о создании нового партнерства в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса (получил название AUUKUS по первым буквам в английских названиях стран-участниц) станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.

Власти трех стран утверждают, что данное взаимодействие не направлено против каких-либо государств. При этом подчеркивается, что Австралия продолжит выполнять все свои обязательства как неядерной державы.

В заявлении французского МИД говорится, что это решение противоречит духу сотрудничеству между Францией и Австралией​​​ (Австралия решила отказаться от контракта с французской Naval Group стоимостью 90 миллиардов долларов в пользу совместного проекта с США и Великобританией).

По мнению французских министров, отстранение Франции от структурообразующего партнерства с Австралией в тот момент, когда мир сталкивается с беспрецедентными вызовами в Индо-Тихоокеанском регионе, указывает на отсутствие последовательности, о котором французская сторона может лишь сожалеть.

А представитель Китая заявил, что не следует создавать закрытые блоки, направленные против или действующие во вред третьим сторонам​​​, а нужно стряхнуть ментальность холодной войны и идеологическую предвзятость", сообщает РИА Новости.