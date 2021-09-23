Российской делегации запретили свободное перемещение по Страсбургу

В Страсбурге россиянам запретили свободное перемещение по городу. Причиной послужила вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V", который до сих пор не получил одобрения от европейского регулятора.

В предписании, полученном российской делегацией на сессии ПАСЕ, сказано, что делегаты могут передвигаться только из гостиницы в здание Парламентской Ассамблеи.

Член делегации Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый уточнил, что в Европе считают россиян не получившими вакцину – из "красной зоны".

В ходе Международного конгресса по медицинскому оздоровительному туризму​​​ сенатор отметил, что турецкая делегация из "красной зоны", получившая препарат Pfizer, может передвигаться свободно. То же самое и в отношении украинской делегации. "Как-то это все выглядит не очень", – полагает Владимир Круглый.

Сессия ПАСЕ открывается в Страсбурге в понедельник, пишет РИА Новости.