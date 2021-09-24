Володин: делегация РФ в ПАСЕ столкнулась с дискриминацией "по вакцинному признаку"

Нашу делегацию в ПАСЕ ограничили в передвижениях по Страсбургу из-за того, что российская вакцина "Спутник V" не признана в Евросоюзе. Насколько пострадают от этого переговоры?

"Это несправедливо по отношению к гражданам Российской Федерации. Они избрали своих депутатов, депутаты представляют интересы своей страны, своих избирателей, – отметил Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ. – Когда ограничивают передвижение, это совершенно очевидно делается неслучайно. С целью опять-таки пролоббировать интересы европейских фармацевтических компаний". При этом ЕС закрывает глаза на то, что "Спутник V" прошел регистрацию в 70 странах и успешно используется в них.

Володин считает, что в Страсбурге имеет место дискриминация "по вакцинному признаку". "Если даже ПАСЕ не может повлиять на это и является заложником коммерческих интересов, о чем говорить, о какой справедливости? О каких стандартах?"- спросил он в эфире программы "Мнение" на телеканале "Россия 24". В свете произошедшего было бы правильно вообще не принимать участия в работе ПАСЕ, отметил председатель Госдумы.