Кремль высказался о локдауне, самоизоляции и планах президента

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал в четверг, что решений о новом локдауне или других ограничениях в России в связи ростом заболеваемости COVID-19 пока не принималось. В Кремле есть единичные случаи заболевания коронавирусом, включая пресс-службу. Как сказал Песков, дополнительные меры безопасности не помешают.

Путин проведет встречу с лидерами списка партии "Единая Россия" 27 сентября. Она пройдет в формате видеоконференции, отметил Песков.

В Кремле пока не приняли решения об участии Владимира Путина в саммите G20.

"Очень важное мероприятие, но решения пока нет", – сказал Песков во время общения с представителями СМИ.

По словам пресс-секретаря, на окончательное решение повлияет эпидемиологическая обстановка в России и Италии, где пройдет встреча лидеров. Ожидается, что главы государств встретятся в итальянской столице 30-31 октября.

Что касается встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил Песков, то сначала необходимо обозначить тему переговоров.

"Безусловно, два президента встретятся, когда будет какая-то повестка дня их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать", – заключил Песков.