Кого признают олигархом и чем это грозит

Верховная Рада Украины приняла так называемый "закон об олигархах". "За" высказались 279 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Закон на рассмотрение депутатов внес президент Владимир Зеленский, передает телеканал "Россия 24". Согласно документу, Совет национальной безопасности и обороны будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр. Таким людям будет запрещено делать взносы для поддержки политических партий и фондов кандидатов, финансировать политические партии и фонды кандидатов, а также давать деньги на агитацию и проведение митингов, участвовать в приватизации.

Признавать олигархом будут по нескольким признакам: участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, владение компанией-монополистом, а также активы, превышающие миллион прожиточных минимумов – это более 85 миллионов долларов. Несмотря на результаты сегодняшнего голосования, ранее в Раде называли законопроект "пустышкой", считая, что он только увеличит число олигархов и создаст конфликт интересов.

Пока депутаты голосовали, у стен Верховной Рады произошла потасовка – там митинговали предприниматели, которые требуют отмены карантинных ограничений из-за коронавируса, а также ряда налоговых законов. В частности, закона, который обязывает владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты. Бизнесмены с декабря объявили бессрочный протест и с тех пор постоянно дежурят в правительственном квартале Киева и периодически проводят там шествие. Сегодня произошли столкновения митингующих с полицией. В МВД сообщили, что обошлось без пострадавших.