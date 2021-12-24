Зеленский попал в список олигархов

Президента Украины Владимира Зеленского включили в список олигархов. Сделали это сами граждане Украины в соответствующем социологическом опросе.

55% украинцев посчитали Зеленского олигархом, по 94% назвали имена бизнесменов Игоря Коломойского и Рината Ахметова. Экс-президента Украины олигархом считают 98% опрошенных, Виктор Пичук и Дмитрий Фирташ получили по 82% и 80% соответственно.

Каждый пятый украинец считает инициированный Зеленским закон о "деолигархизации" реальным шагом к преодолению коррупции и уменьшению влияния олигархов в стране. Треть уверены, что это популистский шаг, четверть – что это попытка Зеленского и его окружения перераспределить капиталы и самим стать олигархами, а каждый десятый уверен, что это способ борьбы с политической оппозицией.

Исследование проведено социологической службой центра Разумкова, опрошены 2005 жителей всех регионов Украины.

На Большой пресс-конференции Владимир Путин высказался на счет Владимира Зеленского. Президент России считает, что Зеленский попал под влияние "нациков".