Нацистский палач спокойно скончался в Канаде

Пособник нацистов Гельмут Оберлендер, которого в России обвиняют в причастности к убийству воспитанников детского дома в 1942 году, умер в Канаде, сообщает телеканал CBC. 97-летний Оберлендер умер 22 сентября в окружении родных в своем доме в провинции Онтарио.

Оберлендер входил в список десятерых наиболее разыскиваемых нацистских преступников, доживших до наших дней. Он родился в 1924 году в запорожском селе. С приходом фашистов в 1941 году был мобилизован в качестве переводчика и служил в зондеркоманде СС-10 "а". После победы Советской Армии ему удалось скрыться и избежать уголовной ответственности, в то время как несколько его сослуживцев были задержаны и осуждены. В декабре 2019 года Верховным судом Канады в отношении Оберлендера, скрывшего от канадских властей факт участия в зондеркоманде, принято решение о лишении его канадского паспорта, выданного в 1960 году.

Известно, что осенью 1942 года воспитанники Ейского детского дома были умерщвлены зондеркомандой с помощью мобильных газовых камер. В страшных мучения погибли 214 детей. Когда после освобождения Ейска в апреле 1943 года комиссия горсовета обнаружила за городом огромную братскую могилу и начала раскапывать ее, то увидела, что она заполнена детскими телами. Многие дети умерли, обнявшись. Спастись удалось только одному воспитаннику – Леониду Дворникову. После войны мальчик давал показания по делу палачей зондеркоманды. Благодаря его свидетельствам преступление не удалось скрыть.

Ранее были приостановлены слушания о его депортации из страны по причине состояния здоровья.