Рассекречено дело главврача, причастного к убийству детей

Федеральная служба безопасности рассекретила дело о массовом убийстве детей на курорте "Теберда" Ставропольского края в годы Великой Отечественной войны. По факту преступления возбуждено дело в отношении главного врача учреждения.

В "Теберду" из нескольких санаториев СССР эвакуировали детей для прохождения лечения. В 1942 году курорт оккупировали фашисты и поручили главврачу составить список детей еврейской национальности.

22 декабря 47 детей, многие из которых страдали костным туберкулезом и не могли передвигаться, погрузили в подъехавшую к курорту герметично закупоренную машину.

"47 полураздетых детей в возрасте от 3 до 19 лет сложили в кузов машины одного на другого, запретив медсестрам дать им с собой одеяла. Закончив погрузку, машину закрыли и отогнали в лес, где она стояла около часа. Один из гестаповцев наблюдал за ней с часами в руках. Машина оказалась так называемой душегубкой, которая использовалась фашистами для отравления людей газом", – приводит УФСБ подробности ужасающего преступления.

Тела удушенных газом детей сбросили в Тебердинское ущелье. Шесть детей еврейской национальности удалось спасти благодаря врачам санатория. При поступлении они вписывали в анкеты другую национальность или не заполняли эту графу вообще, сообщает пресс-служба УФСБ России по Крым и городу Севастополю.

Архивные материалы рассекречиваются в рамках проекта "Без срока давности", направленного на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны. На основании рассекреченных материалов возбуждены шесть дел о преступлениях нацистов.

Дожив до 97 лет в Канаде скончался пособник нацистов Гельмут Оберлендер, причастный к убийству в газовых камерах более 200 детей из Ейского детского дома.