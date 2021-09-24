Крушение Ка-27 на Камчатке: поиски экипажа продолжаются

На Камчатке в труднодоступной местности обнаружены обломки пропавшего вертолета Ка-27. Об этом заявил источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что вертолет Ка-27 не вышел на связь в 5:30 по местному времени (20:30 по времени Москвы 23 сентября). На борту вертолета находились четыре человека.

Как отмечается, воздушная машина потерпела крушение. Обломки находится на северном склоне горы Острой в Елизовском районе, сообщает телеканал "Россия 24". Высота – более 900 метров. Добраться туда сложно. О судьбе экипажа пока ничего не сообщается.

По предварительным данным, вертолет принадлежал ФСБ. На борту могли находиться три человека. Поиски экипажа продолжаются.