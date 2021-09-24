Деятельность сайентологов в России признана нежелательной

В России признана нежелательной деятельность "Всемирного института сайентологических предприятий" и "Библиотеки Л. Рона Хаббарда". Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

В ведомстве пояснили, с чем связано такое решение. Деятельность вышеназванных религиозных корпораций представляет угрозу безопасности России.

Информация о принятом решении направлена в Минюст, чтобы ведомство включило организации в перечень нежелательных.

Церковь сайентологии была основана в 1954 году в Лос-Анджелесе. Система воззрений данного направления состоит из философских учений, различных традиционных верований. Основным посылом сайентологии является то, что люди бессмертны. Кроме того, это инопланетные существа, которые забыли о своей настоящей природе.