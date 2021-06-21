Деятельность организации Bard College признана нежелательной в России

Генпрокуратура РФ признала деятельность американской образовательной неправительственной организации Bard College нежелательной, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Уточняется, что решение принято по итогам изучения поступивших материалов. Как сообщили в ведомстве, деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. Ранее Координационный совет НКО РФ обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить обстоятельства создания в результате реорганизации СПбГУ Университета свободных искусств и наук. Создаваемый вуз может быть аффилирован с иностранными НКО, ведущими на территории нашей страны деструктивную деятельность.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений об НПО Bard College в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций. С учетом внесения в список этой организации он будет состоять из 35 пунктов.