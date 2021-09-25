США выступили против жестоких казней в Афганистане

Власти США предупредили, что решительно осуждают практику применения казней и жестокого обращения за совершенные преступления. Это обращение Госдепартамента было направлено в адрес движения "Талибан" (запрещено в России).

Накануне один из основателей радикального движения мулла Нуруддин Тураби сообщил, что новые власти Афганистана планируют использовать в качестве наказания за воровство отсечение конечностей. Подобные действия грубо нарушают права человека, считают в Госдепе.

ТАСС напоминает, что в 1996 году, придя к власти в Афганистане, уже вводили практику строгого исполнения норм исламского права. За преступления были введены жестокие наказания, вроде побивания камнями или отсечения конечностей.

По словам Тураби, занимавшего в прежнем правительстве талибов пост министра юстиции, а сейчас руководящего тюремной службой, публичная рубка конечностей имеет "сдерживающий эффект".