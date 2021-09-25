Перед смертью глава пермского СК написал письмо Богу

Причины гибели руководителя следственного управления по Пермскому краю Сергея Сарапульцева до сих пор неизвестны. Пока следственные органы восстанавливают всю картину произошедшего, "Коммерсантъ" приводит необычные подробности трагедии.

Бездыханное тело полковника юстиции, три года возглавлявшего региональное следственное управление, днем 23 сентября обнаружила дома супруга. По информации издания, смерть Сергея Сарапульцева не связывают с его служебной деятельностью. В пользу этой версии может говорить записка, которую перед самоубийством написал офицер. Слова в ней адресованы только Всевышнему.

"Пожил достаточно. Господи Иисусе Христе, прости меня грешного за все прегрешения мои, вольные и не вольные. Грешен и виноват я перед тобой, а в чем — то тебе ведомо. Помилуй меня — раба твоего недостойного", — цитирует издание предсмертное послание Сергея Сарапульцева.

По факту произошедшего начата доследственная проверка, по ее результатам будет принято решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела.

По информации "Коммерсанта", это была не первая попытка Сарапульцева уйти из жизни. Первый раз начальник СУ СКР хотел покончить с собой в прошлом году, оставив записку похожего содержания.

Коллеги Сарапульцева уверены, что на службе у него не было проблем, хотя он тяжело переживал массовое убийство в пермском университете, где сам когда-то получал юридическое образование.

После того как дело о вооруженном нападении на вуз Тимура Бекмансурова было передано в центральный аппарат СК, Сарапульцев с ближним окружением устроил ужин, на котором не было недостатка в спиртном. Наличие следов алкоголя в крови погибшего позже показала экспертиза.

На следующий день Сарапульцев пришел домой в обед с очередного совещания, где, по словам его коллег, не происходило ничего ужасного, и покончил с собой. Обстоятельства трагедии выясняются.