Пермский убийца был вооружен до зубов и добивал раненых

Расследованием жуткого преступления в Перми займется Главное следственное управление Следственного комитета России. Такое решение принял председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Нападение 18-летнего Тимура Бекмансурова на учащихся и преподавателей Пермского университета запечатлели сразу несколько камер наблюдения. Эти записи много расскажут силовикам, которые ведут громкое дело.

Вопросов действительно немало: следователи оценят и действия охраны учебного заведения, и всю систему безопасности в здании, куда в понедельник утром ворвался вооруженный до зубов преступник. Молодой человек открыл огонь по людям, добивал раненых.

На данный момент жертвами нападения стали 6 человек, за медицинской помощью обратились 28. Раненных и убитых могло быть, увы, больше, если бы не четкие и решительные действия сотрудников полиции.

Нападавшего остановил инспектор краевого ГИБДД. Младший лейтенант Константин Калинин, пока его напарник выводил людей из охваченного паникой здания, вступил с преступником в перестрелку и обезвредил его. Глава МВД уже принял решение представить сотрудников ДПС к наградам.