Бойня в Пермском университете: имя убийцы и другие подробности

Власти Прикамья 20 сентября отменили все занятия в школах, техникумах и колледжах региона. После трагедии в Пермском университете все образовательные учреждения должны усилить меры безопасности. Сейчас в Перми собирают донорскую кровь для пострадавших при стрельбе. Кем был тот самый студент, который пришел в свой ВУЗ с ружьем? И как развивались события?

На кадрах он закупает патроны. А после, примерно в 11:30, приходит в Пермский государственный научно исследовательский университет и начинает стрельбу по всем, кто попадается ему на глаза.

По словам очевидцев, первыми под огонь попали охранники – сначала на входе в университет, потом на входе в корпус.

Студенты стали прятаться в аудиториях и баррикадировали двери. С первых этажей выпрыгивали из окон. К месту трагедии были оперативно стянуты отряды МВД, Росгвардии и СОБРа.

"Забежал в здание, увидел, как вооруженный молодой человек спускается по лесенкам, крикнул ему "Бросай!". После чего молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел. После чего я применил огнестрельное оружие", – рассказал сотрудник ДПС Константин Калинин.

Нападавшему удалось забаррикадироваться в одном из корпусов. Убийцу ранили. По последним данным, в результате пострадали 28 человек, а 6 – погибли.

По имеющейся информации, убийца – Тимур Бекмансуров, ему 18 лет, студент юридического факультета.

По какой причине убийца взял в руки оружие, выясняют правоохранительные органы. Территория университета по-прежнему оцеплена, все занятия отменены, здесь работают оперативные группы.