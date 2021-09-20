Стрельба в Перми: студенты выпрыгивали из окон, спасаясь от убийцы

По уточненным данным Следственного комитета, жертвами преступника, который утром 20 сентября открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, стали восемь человек. Пострадали, как сообщили в вузе, 19.

На кадрах неизвестный в боевой экипировке и с ружьем заходит в здание Пермского госуниверситета, по пути убивая одного из студентов. Спасаясь от преступника, учащиеся в панике начинают выпрыгивать из окон второго и третьего этажей.

В коридорах здания уже слышны крики и выстрелы. По громкой связи студентов просят закрыться в кабинетах и лечь на пол.

К месту трагедии оперативно стягиваются наряды МВД, Росгвардия и СОБР. Нападавшему удалось забаррикадироваться в одном из корпусов.

Как сообщили в МВД, в ходе штурма силовикам удалось задержать нападавшего. Он был ранен.

По данным Минздрава, в результате стрельбы пострадало более 10 человек. Все они доставлены в больницу. По имеющейся информации, есть погибшие.