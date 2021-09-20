Как убийца из вуза купил ружье

Подозреваемый в стрельбе в Пермском госуниверситете Тимур Бекмансуров владел оружием на законных основаниях. Об этом сообщил ТАСС представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Информацию подтвердил депутат Госдумы Александр Хинтштейн. В своем тг-канале чиновник отметил, что документы на гладкоствольную винтовку HUGLU калибра 12/76 Бекмансуровым были оформлены еще до ужесточения требований к владельцам оружия. Однако и такие меры не панацея, констатировал Хинштейн. Преступник сам писал в соцсетях, что врачи не смогли определить его замыслы. Меж тем, срок действия его лицензии на оружие истекал только к середине 2026 года. Поэтому Госдуме стоит продолжить системную работу над совершенствованием оружейного законодательства, подчеркнул депутат.

По данным Следственного комитета, студент Пермского государственного национального исследовательского университета в понедельник утром открыл стрельбу по окружающем в одном из корпусов вуза. В результате погибли 8 человек. 24 пострадали, 19 из них получили огнестрельные ранения.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По одним данным, при задержании подозреваемый получил ранение, по другим – скончался от полученных ран.