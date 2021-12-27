Просвирнин в момент происшествия был под наркотиками

35-летний Егор Просвирнин, главный редактор издания "Спутник и погром", выпал из окна в состоянии наркотического опьянения. Следователи изъяли из его квартиры лекарственные вещества. При обыске на кровати погибшего были обнаружены следы крови.

Ранее сообщалось, что Просвирнин погиб при падении с высоты, его тело нашли около магазина Армения на Тверском бульваре. Мужчина снимал квартиру на 4 этаже в этом доме. Известно, что утром он поссорился с женой, о чем писал твиты. Женщина была пьяна, но ее высказывания националист Просвирнин охарактеризовал как как "мерзкие русофобские вещи" и усомнился в том, что может ей доверить воспитание детей. По данным тг-канала 112, она даже вызвала полицию по причине неадекватного поведения Егора, который громил свою комнату. Однако по прибытии наряда женщина от своих претензий к супругу отказалась.