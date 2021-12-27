Адвокат подтвердил гибель Просвирнина в центре Москвы

Адвокат основателя сайта "Спутник и погром" Егора Просвирнина подтвердил, что известный своими националистическими высказываниями журналист стал жертвой ЧП в центре Москвы, об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что днем в понедельник, 27 декабря, неподалеку от пересечения Тверского бульвара и Тверской улицы на проезжую часть упал обнаженный мужчина.

Как выяснилось, он выпал из окна дома рядом с магазином "Армения". По некоторым данным, пострадавший находился в квартире на пятом этаже.

От полученных травм Просвирнин скончался на месте – некоторое время его не могли опознать, однако вскоре на место ЧП прибыли родственники, которые подтвердили его личность.

Об обстоятельствах фатального ЧП данных пока не поступало.