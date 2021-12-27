СМИ: погибшим на Тверском бульваре оказался Егор Просвирнин

Жертвой фатального инцидента, произошедшего днем в понедельник, 27 декабря, на Тверском бульваре в центре Москвы, стал основатель сайта "Спутник и погром" Егор Просвирнин.

Данные о личности обнаженного мужчины, погибшего в результате падения из окна дома в районе магазина "Армения" приводит ТАСС, который ссылается на источник в правоохранительных органах.

Как утверждают СМИ, некоторое время тело не удалось опознать, однако через некоторое время прибывшие родственники подтвердили, что это – действительно Егор Просвирнин.

Обстоятельства происшествия устанавливаются стражами порядка, пока никаких данных о возможных причинах происшествия нет.