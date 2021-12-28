Гибель Просвирнина назвали несчастным случаем

Все известные обстоятельства о смерти журналиста Егора Просвирнина говорят о том, что это был несчастный случай, говорится в телеграм-канале основанного им издания "Спутник и погром". Его сайт был заблокирован Роскомнадзором в 2017 году по требованию Генпрокуратуры в связи с националистическим и экстремистским содержанием.

"Могло ли это быть убийством? Вся имеющаяся у нас информация указывает на то, что нет", – говорится в сообщении.

По данным издания, последнюю неделю Егор находился в "сумрачном" состоянии духа, болел, страдал бессонницей. Но о суициде речь не шла. И "предсмертная записка" – это фальшивка. Ни полиция, ни адвокат, ни родные и близкие Просвирнина не нашли в его квартире ничего подобного.

В квартире также не было обнаружено никаких следов борьбы или насилия, несмотря на "хаос и погром". Дверь в квартиру была заперта на щеколду, полиция проникла в нее через балкон.

"Так что вся конспирология по поводу смерти Егора на данный момент абсолютно безосновательна" – отмечается в посте. – Егор не планировал кончать жизнь самоубийством, а его смертельный полет с четвертого этажа дома на Тверской – это страшная, но случайность".

Журналист погиб днем 27 декабря. Его тело обнаружили на Тверском бульваре в центре Москвы, он выпал из окна дома в районе магазина "Армения". Стало известно, что до этого он сильно поссорился с женой.