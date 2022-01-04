Просвирнина похоронили

Создателя издания "Спутник и Погром" и журналиста Егора Просвирнина, погибшего 27 декабря, похоронили на Троекуровском кладбище рядом с философом Константином Крыловым. На церемонии прощания присутствовали близкие и коллеги погибшего, политики, активисты, ополченцы Донбасса.

Журналист погиб днем 27 декабря. Его тело обнаружили на Тверском бульваре в центре Москвы, он выпал из окна дома в районе магазина "Армения". Стало известно, что до этого он сильно поссорился с женой. Все известные обстоятельства смерти Просвирнина говорят о том, что это был несчастный случай, говорится в телеграм-канале издания "Спутник и погром". Сайт издания был заблокирован Роскомнадзором в 2017 году по требованию Генпрокуратуры в связи с националистическим и экстремистским содержанием.