Три дня на отдых: Путин порыбачил в Сибири

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры, снятые во время отдыха президента в Сибири в начале сентября. Отпуск, который продлился всего несколько дней, Владимир Путин, не изменяя традиции, провел на природе. Совершал пешие прогулки и, конечно, порыбачил.

Когда мотор катера умолкает, наступает умиротворяющая тишина. Самое время для рыбалки. Владимир Путин и Сергей Шойгу рыбу ловят прямо с борта судна. Из воды достают щуку. "Хорошая щучка!", – комментирует улов Шойгу.

В это путешествие Владимир Путин отправился после насыщенной рабочей поездки на Дальний Восток. В столице Приморья президент выступил на пленарном заседании экономического форума, где говорил о новых возможностях Дальнего Востока в меняющемся мире. Из Владивостока Владимир Путин направился в Амурскую область. Он осмотрел строительство самого молодого российского космодрома – Восточный. А также вручил государственные награды людям, которые самоотверженно ликвидировали последствия пожаров и паводков в регионах России.

Три дня, которые президент выделил на отдых в Сибири, тоже оказались богатыми на события.

- А мишка где спит? Где у них берлоги? - В горы уходят, – отвечает президенту директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев.

Уже не в первый раз в походе к президенту и министру обороны присоединяется директор Саяно-Шушенского заповедника. На своем телефоне Геннадий Киселев показывает Владимиру Путину кадры, которые удалось заснять на видеоловушки, установленные по всему заказнику. Вот свою силу друг другу демонстрируют сибирские горные козлы, которых здесь называют козерогами. А здесь видно, как на детенышей этого вида удачно поохотился огромный медведь. Таких хищников в этом заповеднике живет около шестисот.

Порой видеоловушки попадают в лапы молоденьких барсов, которым, как и любым котятам, не чужды веселые игры. Видеонаблюдение позволяет следить за численностью животных и узнавать, как складываются их судьбы.

- У нас же тут был Ихтиандр, жил в одиночестве. Мы ему привезли самку. Ну а он уже такой старенький был. И тут откуда-то появился здоровый молодой самец. Он отжал, отогнал нашего Ихтиандра, на периферии сейчас живет. А сам стал отцом этого семейства. Уже два котенка, – рассказывает Киселев.

По тайге президент и министр обороны много ходят пешком и часто останавливаются, чтобы насладиться первозданной красотой сибирской природы. "Такие поля!", – вздыхает Шойгу.

Но до каких-то точек добраться можно только на транспорте. Когда Владимир Путин и Сергей Шойгу объезжают заповедник на машине, им на встречу выскакивает стадо маралов. Крупные благородные олени поразили президента своей мощью.

- Чуть нас не сбили! И на такой скорости огромной! Прыжки! Вот им на Олимпийских играх надо выступать. Равных бы не было никому, – делится впечатлениями президент.

Ночевка здесь же, на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря. Сергея Шойгу веселит изображение камина, которое он замечает на стене в палатке президента. Владимир Путин зовет министра на огонек.

- Он греет, и правда! - Хорошо придумали, уютненько, – говорит Шойгу. - Да.

И все же ни один камин не сравнится с теплом настоящего пламени. Финальный своего короткого отпуска Владимир Путин проводит у костра.