Кремль сделал заявление о местонахождении президента

Российский лидер Владимир Путин отдыхал в Сибири, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Компанию главе государства традиционно составил министр обороны Сергей Шойгу.

Не исключено, что в спокойной обстановке политики могли обсудить программу строительства новых городов в Сибири, предложенную главой Минобороны, ведь такие программы сначала формулируются рамочно, а потом уже наполняются концептуально, подчеркнул Песков.

Путин решил задержаться в Сибири на пару дней после Благовещенска. Точное место неизвестно, но Песков упомянул, что там тайга, горы, свежий воздух, в общем, обычный отдых. Вернутся политики в среду, потому что в четверг у президента очень напряженный график.

Новые города в Сибири – давняя идея Шойгу. Еще в 2012 году он заявил, что в Сибири может появиться новая российская столица. Идею создания в регионе трех-пяти крупных городов глава Минобороны выдвинул в августе 2021 года. Тогда же он вновь напомнил, что в Сибирь можно перенести столицу России.