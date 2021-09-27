Кара-оол об отдыхе Путина: это не променад по Сокольникам

Экс-глава республики Тува Шолбан Кара-оол, побывавший в начале сентября вместе с президентом России Владимиром Путиным в таежном походе, назвал такой отдых испытанием силы духа и выносливости, а не легкой прогулкой, передает РИА Новости.

Как сообщалось, в первой половине сентября после поездки на Дальний Восток глава государства провел несколько дней в сибирской тайге в компании главы Минобороны РФ Сергея Шойгу​​​. Видео с их отдыха показал телеканал "Россия 24".

"Тайга требует от человека не просто силы, выносливости и терпения, а также знаний и навыков выживания. Тувинские прогулки Владимира Владимировича – это совсем не променад по Сокольникам. Видимо, в душе президент настоящий таежник и романтик", – сказал Кара-оол.

По его словам, президент отметил, что в Туве отдыхает уже более десяти лет и за это время стал не гостем, а настоящим таежником.

В апреле Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола по собственному желанию.