Маралы выскочили наперерез вездеходу Путина

Во время отдыха президента в Сибири в начале сентября были сняты уникальные кадры, показанные на телеканале "Россия 1". Владимир Путин и Сергей Шойгу, проезжая на вездеходе, чуть было не стали участниками ДТП в горах.

Навстречу машине выскочило стадо маралов – это местная разновидность оленя. "Огромные маралы просто, я таких еще не видел, хорошо, что в нас не въехали", – заметил Путин. – Им на олимпийских играх выступать, равных не было бы никому!"

Кроме того, в лагерь, где находились президент и министр обороны, забрел медведь.