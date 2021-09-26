Выборы в Германии: проголосовали президент и кандидат в канцлеры

В Германии стартовали выборы в парламент. Открылись почти 60 тысяч избирательных участков.

Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер уже проголосовал. Его сопровождали несколько фотографов и телекамер.

Также отдал свой голос один из главных кандидатов на место канцлера ФРГ Олаф Шольц. Толпа журналистов окружила политика, пытаясь задать ему вопрос, но тот воздерживался от комментариев.

Шольц прибыл на избирательный участок со своей женой и держался с ней за руку. Политика встретили лозунгом: "1,5 градуса климата в Бундестаге!". Таким образом демонстранты пытаются обратить внимание депутатов на глобальное потепление, сообщает Bild.

По итогам голосования будет выдвинут канцлер, который сменит Ангелу Меркель. Она занимала данный пост на протяжении 16 лет.