В Берлине не хватает бюллетеней, а явка на выборах снизилась

В Берлине во время парламентских выборов наблюдается нехватка бюллетеней на ряде избирательных участков. Подвоз дополнительных осложнен, поскольку улицы заблокированы из-за международного марафона.

Сотрудник одного из избирательных участков выразил надежду на то, что голосование в скором времени продолжится, сообщает Berliner Morgenpost.

Тем временем явка на выборах в Германии на 14:00 составила 36,5 процента. Отмечается, что она снизилась по сравнению с 2017 годом. Не учтены голоса, пришедшие по почте.

Проголосовать уже успели президент страны и один из главных кандидатов на пост канцлера Олаф Шольц.

Был и казус. Кандидат в канцлеры Армин Лашет зачем-то сложил свой бюллетень таким образом, что стало видно, за кого он голосует.