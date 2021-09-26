Меган Маркл заподозрили в третьей беременности

Супругу принца Гарри заподозрили в третьей беременности. Поводом стали опубликованные кадры, сделанные во время мероприятия Global Citizen Live.

На Меган Маркл надето свободное платье, при этом заметен округлившийся живот. Снимки опубликовало издание Hello. Они тут же вызвали недоумение у подписчиков. Кто-то предположил, что супруга принца Гарри поправилась после рождения ребенка в июне. Некоторые, в свою очередь, уверены, что семья ждет третьего ребенка.

Первый ребенок у принца Гарри и Меган Маркл появился на свет в мае 2019 года. Мальчика назвали Арчи. Летом текущего года у него появилась сестренка Лилибет Диана.