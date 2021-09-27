В Москве ожидается понижение температуры до нуля

Температура в Москве может опуститься до нуля в середине следующей недели. Об этом рассказал RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Синоптик добавил, что в ближайшее время в Москве потеплеет, погода будет пасмурной, с небольшими осадками, ветер северный. Но температура ожидается немного выше нормы.

В ночь на понедельник, 27 сентября, ожидается 7-9 градусов тепла, днем – до плюс 12, в ночь вторник, 28 сентября, – 5-7 градусов, днем – до плюс 11. Затем возрастет давление, будет переменная облачность, без осадков. В ночь на среду, 29 сентября, будет всего лишь 0…+2. Местами возможны туманы.

По словам метеоролога, теплая погода продержится до субботы. Днем температура воздуха будет подниматься до плюс 15 градусов, что выше климатической нормы.