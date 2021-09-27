Губернаторов переименуют и позволят занимать должность более двух сроков подряд

В Госдуму внесен проект закона о региональной власти. Как пояснил один из авторов документа, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, это исполнение положений, которые предусмотрены в обновленной Конституции РФ.

В частности, в законопроекте предложено официально изменить название должности "губернатор" на сочетание "глава региона". Кроме того, руководителям субъектов разрешат избираться более чем на два срока, но расширят основания для досрочного прекращения полномочий. В случае отрешения от должности такой губернатор не сможет в течение 5 лет занять аналогичную должность ни в одном из регионов страны, сообщает телеканал "Россия 24".

В Кремле сообщили, что знают о законопроекте, снимающем ограничение для губернаторов занимать должность два срока подряд. Однако пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков сообщил, что комментировать документ преждевременно.

"Парламент заработает, будет идти соответствующая проработка, вот тогда и наступит время, а пока преждевременно делать это", – пояснил он.

Вместе с тем, говоря о возможности унификации названия глав регионов, Песков отметил, что в Кремле в целом разделяют эту позицию.

"Конечно, должность президента должна быть одна", – указал представитель Кремля.

Тем не менее, есть региональная специфика (например, в Татарстане), и президент России с пониманием относится к этой ситуации, добавил Дмитрий Песков.