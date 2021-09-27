Во Франции McDonald`s будет продавать воду из-под крана по 7 евро за литр

Во Франции McDonald`s начал продавать воду из-под крана. Сеть отказалась от закупок бутилированной воды, теперь ее продают в картонных стаканах. 250 миллилитров воды стоит 1,7 евро, 400 миллилитров – 2,30 евро.

Заявление компании по этому поводу цитирует Le Figaro. В нем сказано, что в ресторанах сети во Франции продавалось в среднем 75 миллионов пластиковых бутылок. Нововведение же позволит уменьшить объем пластикового мусора на 1000 тонн.

Журналисты выяснили, что сеть будет использовать обычную канализационную воду, которую будут пропускать через систему фильтров. Это вызвало недовольство у властей. Заместитель мэра Парижа и глава городской системы водоснабжения Дан Лер в Twitter указал, что литр воды из-под крана стоит 0,003 евро, а из McDonald`s – 7 евро, при том что вода одна и та же. По его словам, такие подсчеты "не радуют".

Сотрудники французского издания Huffington Post обратились за комментарием к представителям McDonald`s, и те сообщили, что 90 процентов опрошенных клиентов сети довольны нововведением. Высокую стоимость воды они объяснили тем, что компании приходится вкладываться в оборудование, которое позволяет очищать воду на 99,9 процента.

Ранее сообщалось, что сети закусочных McDonald's, Burger King и Tim Hortons договорились с производителем посуды о поставках многоразовой тары. Предполагается, что клиенты этих заведений будут оставлять залог, который им отдадут обратно после возврата посуды. Все это также делается с целью сократить объемы отходов.