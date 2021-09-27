Неонацисты из Уфы: подробности задержания

Визит оперативников ФСБ оказался неожиданным. В этой квартире уже готовились ко сну. Теперь на полу в наручниках – пятеро молодых людей от 17 до 20 лет. Подозреваются в подготовке к совершению террористического акта в Башкирии. При обыске обнаружено множество ножей, топоров и неонацистской литературы, а еще тетради с конспектами. Вероятно, записывали под диктовку уфимца, который и организовал ячейку.

"Он распространял среди сообщников идеи неонацизма. Неоднократно проводил их обучение правилам обращения с оружием и другим навыкам боевых действий. В ходе подготовки совершения террористического акта подозреваемый, отыскав необходимую информацию и компоненты изготовил самодельное взрывное устройство", – сказал старший помощник руководителя СУ СК по Республике Башкортостан Евгений Каневский.

Кроме холодного оружия в арсенале преступной группы была взрывчатка. Самодельное взрывное устройство, инструкция по изготовлению, вещество и компоненты для его синтеза – нашли в тайнике, оборудованном в заброшенном строении. Нападение планировали на один из объектов правоохранительных органов республики Башкортостан. Теперь подозреваемые делятся своими планами со следователями. Например, где тренировались участники группы.

"Мы приехали на место проведения тренировок в лес, находящийся у поселка Михайловка. Ориентир у нас АЗС, дальше нее должна находиться автобусная остановка, которая ближе к нам. Получается там был спуск с дороги там получается место где собирались", – говорит один из задержанных.

Что подтолкнуло организатора на создание неонацистской ячейки со столь радикальными целями предстоит выяснить следователям. Совместно с оперативниками ФСБ они продолжают устанавливать обстоятельства совершенных преступлений. Одно ясно точно, подозреваемым может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы. Меру пресечения суд уже избрал – участники преступной группы приговора будут дожидаться под стражей.