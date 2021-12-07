Ярославский подросток-анархист готовил резонансные акции

Задержанный под Угличем 16-летний подросток не просто синтезировал взрывчатые вещества, но и планировал провести в Ярославской области "резонансные акции", сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Студента одного из техникумов задержали 5 декабря в его родной деревне Каменки Рыбинского района. В этот момент он разговаривал на обочине дороги со знакомым, в багажнике внедорожника которого при осмотре и нашли взрывчатое вещество.

По данным следователей, молодой человек сам изготовил пероксид ацетона, при этом он собирался использовать взрывчатку для совершения "резонансных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе".

Ранее областное управление СКР сообщило, что подросток придерживался анархистских взглядов и состоял в закрытых группах, где не раз призывал сторонников к нападениям на правоохранителей и чиновников.

При обыске у подозреваемого обнаружили обрез охотничьего ружья и боеприпасы. Меру пресечения ему изберут в ближайшее время.