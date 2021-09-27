Коронавирус: заболеваемость растет, ограничения снова ужесточаются

Показатели по коронавирусу в России третий день подряд поднимаются выше 22 тысяч: за последние сутки отмечено 22 236 новых случаев. Из них в Москве – почти 3400 заболевших, в Подмосковье – 1330. Это максимум с 16 августа.

Регионы идут на новые ограничения. В Челябинской области отменяются очные лекции для студентов, в Калмыкии продлевают режим самоизоляции для пенсионеров, в Саратовской области на удаленку переведены ученики 122 классов из 62 школ, а в Новосибирской – 91 класс. При этом число вакцинированных россиян превысило 47 миллионов. Минздрав одобрил начало клинических испытаний уже шестой вакцины "Бетувакс".

Отоларинголог убирает инструменты в долгий ящик: прием узких специалистов в поликлиниках закрыт. Плановые госпитализации остановлены. Врачей направляют в красные зоны. В Самаре в понедельник, 27 сентября, абсолютный рекорд зараженных за все время пандемии – 581 положительный тест.

В Чите пациентов с ковидом теперь принимают даже в наркодиспансере. Инфекционные больницы переполнены: пациентов размещают в операционных.

Месяц на больничной койке, руки в синяках от уколов, ни минуты без кислородной маски – так болеют непривитые. Вакцинированные переносят иначе: госпитализируют их обычно на всякий случай из-за сопутствующих патологий.

"Страшно было. Была бы я невакцинирована, я бы все это намного тяжелее перенесла", – рассказывает пациентка.

Но врачи вспоминают прошлую осень и с опаской смотрят в будущее.

"Почему-то у населения нередко создаются иллюзии, что следующая волна будет мягче или ее не будет вовсе. Да, у нас сейчас другая ситуация, но не нужно забывать, что большая половина населения и нашего региона, и других регионов не имеет иммунной защиты", – говорит главный внештатный анестезиолог Минздрава Забайкальского края Константин Шаповалов.

В Саратове только за выходные развернули 300 новых коек. Скорой ждут по несколько часов: большинство бригад занято ковид-больными. С понедельника отменены массовые мероприятия, закрыты игровые комнаты, фудкорты работают только навынос, а школьники как минимум две недели проведут на дистанте.

Прошлый подъем заболеваемости связывали с новым более агрессивным штаммом. Сейчас в России доминирует все та же "дельта", а цифры растут.

"Причина этого остается не очень ясной. Но одна из причин – что народ у нас плохо соблюдает противоэпидемические меры, указания санитарно-эпидемических служб, с другой стороны отстает процесс вакцинации", – отмечает профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Поэтому в регионах продолжают разворачивать мобильные пункты для вакцинации и ревакцинации. В Благовещенске, например, теперь привиться можно даже в театральном гардеробе. Также власти ужесточают контроль за санитарными мерами. В Москве только в сентябре выписали 30 тысяч штрафов за нарушение масочного режима. Штраф за проезд в общественном транспорте без маски – 5 тысяч рублей, у нарушителя есть 10 суток на обжалование и два месяца на оплату.

Рейды в общественном транспорте с обязательными штрафами запускают в Рязани и Воронеже.

"Сейчас количество бригад будет увеличено до 15, будут работать они весь день, чтобы охватить практически все маршруты общественного транспорта", – сообщил руководитель управления информации администрации Воронежа Никита Чеботарев.

В Тюмени проверяют кафе и рестораны. Одно из нарушений – отсутствие в зале санитайзеров для рук.

В Казани закрыли бар – полиция установила, что его владелец предоставил фальшивые сертификаты о вакцинации своих сотрудников. Хозяина теперь ждут в суде, а псевдо-вакцинированных сотрудников – в прививочном кабинете. Пока не поздно.