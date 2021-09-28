Был в хорошем настроении и шутил: Байден получил третью дозу вакцины

Третью прививку от коронавируса Джо Байден сделал публично, как и предыдущие. На прошлой неделе американский регулятор одобрил применение дополнительной дозы вакцины "Пфайзер" для некоторых категорий граждан. Среди них – люди старше 65 лет, а также те, у кого есть серьёзные заболевания. Американский лидер был в хорошем настроении и даже шутил.

"Хотя и не похоже, но мне за 65. Хотелось бы, но..., поэтому я делаю третью прививку. Если вы полностью вакцинированы, вы защищены от тяжелого заболевания. И даже если вы заразитесь коронавирусом, вы в безопасности. Третья доза вакцины – это важно. Самое важное – вакцинировать как можно больше людей. Большинство американцев поступают правильно. Более 77 процентов взрослых получили по крайней мере одну дозу. Остальные нет. Меньшинство наносит большой ущерб стране".

Увеличивают масштабы вакцинации и в Чили. Теперь прививку могут сделать дети в возрасте от шести до 11 лет. Для этого необходимо письменное разрешение от родителей.

Несмотря на разгон предыдущих демонстраций, жители австралийского Мельбурна продолжают выходить на протест против локдауна и обязательной вакцинации. В соцсетях распространяют кадры жёстких задержаний. Главных организаторов манифестаций власти арестовывают. Одному из них уже предъявили обвинение. Помимо работников строительной отрасли на протест выходят и медики.

"Я вакцинирована, но стою здесь, потому что верю в право выбора. Прививку нужно делать на основе исследований и консультаций с врачом", – говорит женщина.

Но власти австралийского штата Виктория настаивают: вакцинация – это единственный способ снизить показатели заболеваемости.

"У нас очень мало людей, получивших две дозы и оказавшихся в больнице с тяжелой формой коронавируса. Это должно быть четким сигналом для каждого жителя Виктории", – заявил премьер-министр штата Дэниел Эндрюс.

В Сингапуре вновь ужесточают ограничительные меры. Из-за роста числа заболевших перегружена система здравоохранения. Теперь в кафе за одним столиком смогут находиться только два человека, причем они должны быть полностью вакцинированы. Учащихся начальной школы переводят на дистанционное обучение.

Не торопятся снимать ограничения и власти Таиланда. Они решили продлить режим ЧП сразу на два месяца.

"Несмотря на снижение количества заболевающих за сутки, ситуация пока далека от нормы. Нам нужно ещё по крайней мере два месяца для того, чтобы продолжить работу, которая ведется в рамках режима ЧП", – заявил представитель центра по борьбе с коронавирусом Тхависин Висануйотхин.

В СМИ просочился документ, который показывает, что между производителями западных вакцин в самый разгар прививочной кампании в Великобритании разразилась настоящая война. Поводом стало высказывание члена правления "Пфайзер" о том, что препарат от "АстраЗенека" может быть неэффективен против южноафриканского штамма. В ответ один из юристов компании "АстраЗенека" обвинил эксперта "Пфайзер" в бездоказательности и распространении дезинформации.

Тем временем учёные Оксфордского университета выяснили, что пандемия коронавируса привела к самому сильному снижению продолжительности жизни со времён Второй мировой войны. Это затронуло прежде всего развитые страны. При этом если в Европе увеличение смертности коснулось прежде всего пожилых людей, то в США показатели ухудшились и среди трудоспособного населения.