Поправки в конституцию: Лукашенко сообщил о спорных моментах

"Дошлифовкой" проекта поправок в Конституцию Белоруссии займутся эксперты-юристы, сообщает агентство Белта. В частности, президента страны Александра Лукашенко интересовали спорные моменты, касающиеся переходных положений, формирования Всебелорусского народного собрания, работы уполномоченного по правам человека. На расширенном заседании Конституционной комиссии Лукашенко также не нашел в проекте ответа, каким будет механизм проведения выборов в единый день голосования при досрочном роспуске парламента.

Он убежден, что другие предложения поступят в ходе всенародного обсуждения поправок. Однако последующей дошлифовкой проекта конституции займутся эксперты-юристы, такой подход Лукашенко считает правильным.

Референдум по новой редакции Конституции Белоруссии состоится не позднее февраля 2022 года. Проект обновленной Конституции страны создается для белорусского народа, заявил Лукашенко. Поправки, по его словам, направлены на то, чтобы сделать основной закон страны более современным. Лукашенко позитивно оценил закрепление в конституции ценностных ориентиров общества, отметил, что патриотизм и историческая память делают нас "действительно одним народом, единой нацией". В их числе – сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне и подвиге белорусского народа.

Лукашенко выразил убежденность в том, что белорусы позитивно воспримут предложения о закреплении гарантий пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми, ценности семьи и брака, равных возможностей для лиц с инвалидностью.