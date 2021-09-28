Медведев высказался об апогее карьеры

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев не считает возможным для себя занять пост спикера Госдумы.

Отвечая на соответствующий вопрос, политик признался, что это тема сугубо личная. Медведев рассказал, что, когда был молодым юристом и работал в Санкт-Петербурге, думал о том, что было бы интересно попасть в Думу и принимать законы. "Но моя судьба сложилась иначе", – сказал он.

Медведев напомнил, что был президентом, потом был назначен на должность премьер-министра, где работал дольше всех. По его словам, это коренным образом изменило его судьбу.

"Дело в том, что у бывшего главы государства, бывшего президента не так много возможностей для продолжения трудовой деятельности", – продолжил политик.

Говоря о своей нынешней должности заместителя председателя Совета безопасности, Медведев рассказал, что занимается "важными, интересными вопросами, связанными с обеспечением национальной безопасности нашей страны, обеспечением обороноспособности".

Работу в Госдуме он охарактеризовал как "очень тонкую, филигранную", которую нужно вести в ежедневном режиме.

По мнению Медведева, Госдума – это высший законодательный орган России, и работа в ней "исключительно интересная", однако заниматься ею для бывшего главы государства "не очень правильно в силу вполне понятных причин". Но для многих его товарищей работа в нижней палате парламента – апогей их юридической карьеры, сказал политик в интервью телеканалу RT.