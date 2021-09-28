Разрушительное извержение вулкана: сбываются худшие прогнозы

Власти Испании объявили остров Пальма зоной стихийного бедствия из-за извержения вулкана, которое продолжается уже больше недели. Причем потоки лавы, из-за которых сгорели или пострадали сотни жилых домов, это только полбеды. Чем еще грозит местным жителям огнедышащая гора?

Аэропорт официально заработал. Но ни один рейс приземлиться на Пальме не может. Два самолёта этим утром ушли на запасные аэродромы Тенерифе. Пальма из-за вулкана объявлена зоной катастрофы.

Сначала в этом месте все кажется спокойным. Но именно здесь теперь работают оперативные службы, приковано особое внимание. Лава может дойти до большой воды. А это значит, как говорят учёные, что в случае химической реакции может наступить экологическая катастрофа.

Все школы закрыты, жителям четырёх районов запрещено покидать дома, они должны закрыть все двери и окна. При соприкосновении лавы с морской водой возможно образование облака соляной кислоты и токсичных газов, которое накроет целые улицы.

Судя по кадрам с воздуха, лава на пути к океану завоёвывает все новые территории. Уничтоженных домов уже больше полутысячи и это не предел, ведь огненная река движется с большой скоростью в сторону именно побережья, где сосредоточены не только дома, но и самые лучшие банановые плантации. Более половины населения острова работали в сельском хозяйстве.

"Нам остаётся только надеяться. В последние дни добавился ещё один поток лавы, мы не знаем, в каком направлении он точно будет двигаться, при этом лава буквально в нескольких шагах от домов. Судя по всему, сбываются худшие прогнозы", – рассказала Ноэлия Гарсия, мэр города Лос-Льянос-де-Аридане.

Туда, куда не дошла лава, добирается пепел. Огромные чёрные облака накрывают целые районы. Последние дни его выпадает столько, что коммунальные службы едва справляются с очисткой улиц, поэтому движение по дорогам ограничивают.

"Пепла выпало местами до полутора метров, а с дождем он превращается в цемент, и это очень опасно", – рассказал Виктор Эрнандес, муниципальный служащий.

Дышать с каждым все сложнее. Запах серы повсюду. Вулкан особенно активен ночью. Засыпать под звуки взрывов фактически невозможно. У многих уже сдают нервы, потому уезжают подальше от вулкана в города, в которых продолжается привычная жизнь. Работают магазины и рестораны. Впрочем, повсюду пепел и даже здесь не думать об извержении очень сложно.