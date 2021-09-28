Убийство школьника из-за интимных фото: подробности

В Новосибирске следователи допросили почти 300 человек, чтобы выяснить детали расправы над школьником из-за интимных фото. На след душегуба вышли спустя три года. Он задержан. За кем подросток тайно шпионил в парке? И почему ему решили за это отомстить?

Парк отдыха "У моря" в Советском районе Новосибирска. Любимое место отдыха тысяч сибиряков. Приезжают по одному, большими кампаниями и семьями. Так, в 2018 году отпраздновать окончание десятого класса приехал и 16-летний подросток с другом и его родителями из Новокузнецка. Дружили семьями, а сами ребята знакомы с детсада.

Сейчас здесь тихо, спокойно, никого нет. Однако в ту ночь, рассказывают очевидцы, здесь была шумная вечеринка. Все отдыхали, развлекались.

Убитого подростка нашли утром. А вот убийцу по горячим следам найти не удалось. Мотив был непонятен до самого последнего момента. Чтобы выйти на след убийцы, пришлось допросить почти триста человек.

Точку над i не удавалось поставить три года. Картина сложилась после того, как нашли того самого свидетеля, который всё видел. Почему молчала – внятно объяснить до сих пор не может. После её признаний и начали поиски подозреваемого. Нашли в Калининграде, куда молодой человек уехал вместе с родителями. В совершении убийства он уже сознался.

- Помните количество ударов, которые вы наносили?

- Это было как-то туманно в голове. Я его схватил…

- В какой руке был предмет?

- В правой.

- То есть в ходе борьбы он был у вас в руке?

Предполагаемый убийца – 21-летний житель Новосибирска. На тот момент ему было 18. По данным следователей, молодой человек в полицейские сводки ни разу не попадал. Что вывело его из себя – уже известно точно.

Причиной конфликта стали интим-фотографии, которые сделал на тот момент 16-летний подросток. На кадрах как раз был обвиняемый вместе со своей девушкой. Они отдыхали здесь – на берегу – ночью.

Затаив обиду, решил разобраться с фотографом утром. Нанес несколько ударов ножом в шею. Историю до сих пор вспоминают на базе отдыха, как будто всё было вчера.

- Они тусили вместе! Потом они из-за всех этих дел поругались… И вот утром, обиду затая, воткнул его! Он даже сам не знал, что его убил… Даже вот так! Он его бахнул и пошел опять туда – к друзьям.

Теперь обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Следователи оценят и действия администратора. Её молчание и позволило обвиняемому столь долго находиться на свободе.