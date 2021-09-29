29 сентября 2021 02:20

Извержение на Канарах: лавовый поток достиг океана


Assosiated Press

На испанском острове Пальма (Канарские острова) извергающаяся десятый день из вулкана лава достигла вод Атлантического океана.

По информации местных экстренных служб, контакт раскаленной лавы с морской водой может провоцировать взрывы и выделение вредных для здоровья газов. Специалисты призывают людей укрыться в убежищах, передает РИА Новости.

Как сообщалось, извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. К настоящему времени раскаленный лавовый поток уничтожил уже около 700 зданий, эвакуированы около шести тысяч жителей острова. Жителям нескольких прибрежных районов Пальмы предписано не выходить из домов.

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