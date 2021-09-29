Минздрав предложил схему работы с незарегистрированными препаратами

Минздрав России предложил разрешить поставки не зарегистрированных в РФ препаратов для клиник Международного медицинского кластера в Сколкове (МММК), сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предусматривает внесение изменений в два федеральных закона, касающихся оборота лексредств и функционирования МММК. Предлагается наделить Росздравнадзор правом регламентировать процедуру выдачи разрешений на ввоз таких препаратов

В свою очередь, клиники-участники обяжут уведомлять фонд МММК о выявлении побочных эффектов и нежелательных реакций после приема таких препаратов.