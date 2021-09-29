Путина заподозрили в попытках спровоцировать боязнь микробов Трампа

Окружение бывшего президента США Дональда Трампа обвинило Владимира Путина в провокации. Случай такой провокации описывает в своей книге экс-пресс-секретарь Трампа Стефани Гришем. Это произошло на саммите в Японии в 2019 году. Предположение о провокации высказала советник Трампа по России Фиона Хилл.

"Путин также, казалось, непомерно кашлял и прочищал горло на протяжении всей встречи. Хилл предположила, что он, возможно, пытался спровоцировать известную боязнь микробов Трампа", – сообщает газета Washington Post со ссылкой на книгу Стефани Гришэм.

В этой же книге Гришем публикует догадки Фионы Хилл о переводчице Путина. Якобы российский лидер специально для встречи с Трампом выбрал сексапильную брюнетку, чтобы отвлечь внимание американского лидера.

Этот фрагмент книги прокомментировал Дмитрий Песков. По его словам переводчиков отбирает МИД России, и Владимир Путин к этому не имеет отношения.

Книга Гришэм "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа", выходит 5 октября.