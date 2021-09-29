Стали известны подробности о переводчице Владимира Путина

Переводчица МИД России Дарья Боярская, которую Стефани Гришэм, бывший пресс-секретарь бывшего президента США Дональда Трампа, назвала в своих мемуарах "привлекательной брюнеткой", всегда была очень скромной. Об этом рассказала директор Санкт-Петербургской высшей школы перевода Ирина Алексеева – в свое время Боярская была ее студенткой.

По словам Алексеевой, Дарья приехала из Калининграда, она студентка первого выпуска вуза, отлично владеет немецким и английским языками.

"Я ее знаю как человека, который никогда не подведет, очень скромного. Ведь это именно те качества, которые необходимы переводчику МИДа", – сказала преподаватель.

Она отметила, что в вузе и в МИД студентов научили вести как подобает переводчикам. "И Дарья – лучший тому образец: невозмутимое лицо, скромное поведение, неброская одежда, но дорогая сумка, готовность прийти на помощь в любой ситуации", – добавила Алексеева.

Со своей стороны, бывший заместитель генсека ООН, глава Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе рассказал, как подбирают сотрудников для переговоров на высшем уровне. Такие переводчики должны иметь большой опыт работы, хорошо знать язык и понимать, что такое конфиденциальные переговоры, пишет РИА Новости.

Как отметил Орджоникидзе, в России традиционно выделяется МИДовский сотрудник для работы на переговорах, встречах или консультациях главы государства. "А кто там: женщина или мужчина – это уже детали, которые не имеют отношения к делу", – сказал он.

Как написала в своей книге Гришем, экс-советник Трампа по России предполагала, что президент РФ Владимир Путин специально выбрал своей переводчицей на встрече с американским лидером в Японии в 2019 году "привлекательную брюнетку", чтобы отвлечь его.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил по этому поводу, что Путин не принимает участия в отборе переводчиц для переговоров – этим вопросом занимается МИД.