Дарья Боярская в последние дни "взбаламутила" ряд СМИ, особенно зарубежных. Русскую переводчицу уже прозвали тайным оружием Кремля.

В программе "Москва. Кремль. Путин" Боярскую показывали и раньше, поскольку съемочная группа работала там же, где и она. Например, пресс-секретарь бывшего президента США Стефани Гришэм в своей книге назовет переводчицу красавицей, которая якобы отвлекала Дональда Трампа своей внешностью.

В распоряжении программы, показанной в эфире телеканала "Россия 1", имеются кадры разных лет, на которых запечатлена Дарья Боярская. Можно сказать, что в очередной американской истории, высосанной из пальца, много нестыковок. Конечно, русские женщины — самые красивые в мире, но переводчица ни на одном из многочисленных мероприятий не делала ничего такого, чтобы отвлечь политиков. Боярскую на официальных встречах отличает неброский макияж, который не сравнить с раскраской той же Стефани Гришэм.

К слову, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин до последнего момента не знает, кто у него будет переводчицей. Сотрудников назначает Министерство иностранных дел.