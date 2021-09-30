Кремль: непривитым жить будет менее удобно, чем привитым

Людям, сделавшим прививку от коронавируса, жить будет удобнее, чем непривитым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно говорил о добровольном, необязательном характере прививки. Но специфика пандемии, очевидно, приведет к тому, что жизнь вакцинированных людей станет комфортнее, чем невакцинированных. И это касается всех стран мира. "Это реальность, с которой мы сталкиваемся", – констатировал Песков.

Говоря об уровне вакцинации в России, представитель Кремля отметил, что он по-прежнему недостаточный, хотя для этого созданы все условия: обеспечено достаточное количество вакцины для населения, развернута необходимая инфраструктура.

Тем не менее некоторые граждане до сих пор не приняли решение сделать прививку. "Это плохо", – посетовал пресс-секретарь главы государства. По его мнению, необходимо продолжать разъяснительную работу и делать это более активно.

В окружении президента РФ ни одного тяжелого случая заболевания COVID-19 не было, многие болеют бессимптомно, рассказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Одним из заболевших был адъютант главы государства, с ним Путин контактировал целые сутки, после чего ушел на самоизоляцию. Адъютант, по словам Пескова, наверное, уже выздоровел полностью, потому что был привит. Он перенес заболевания в максимально легкой форме, пишет "Интерфакс".