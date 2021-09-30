Украинский госканал получил предупреждение за российский Крым

Украинский государственный телеканал "Дом", вещающий на Крым и неподконтрольные Киеву территории, получил предупреждение за показ в эфире карты России с Крымом и Севастополем, обозначенными как территории РФ. Таким образом было нарушено украинское законодательство, постановил Национальный совет Украины по вопросам телевидения.

Карта, о которой идет речь, была показана в эфире 5 июля 2021 года в начале и в конце передачи "Русский дневник". Это привлекло внимание депутатов украинской Верховной рады и сотрудников Службы безопасности Украины, которые и обратились в Нацсовет по вопросам ТВ.

В совете указали: программа транслировалась в повторе, а работники не устранили недостоверные факты, передает ТАСС. В соответствии со статьей о распространении необъективной информации к каналу применена санкция "Объявление предупреждения".

Госканал "Дом" ("Мультимедийная платформа иновещания Украины") начал спутниковое вещание на неподконтрольные Киеву территории Донбасса и российский Крым 1 марта 2020 года. Онлайн-трансляция идет на сайте телеканала и в YouTube.

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Крым и Севастополь воссоединились с Россией в соответствии с результатами референдума, который прошел 16 марта 2014 года. До этого, в феврале того же года, в Киеве состоялся государственный переворот.

За воссоединение с РФ проголосовали 96,7 процента жителей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал: вопрос Крыма закрыт окончательно.